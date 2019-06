Fiorentina su un terzino del Milan? A Montella piacerebbe eccome…

Il neo d.t. del Milan Paolo Maldini ieri era ad Ibiza per cercare di strappare l’accordo con il terzino sinistro del Real Theo Hernandez: ecco che allora Ricardo Rodriguez potrebbe essere ben presto sul piede di partenza dal club rossonero, visto che non accetterebbe il ruolo di riserva. A Vincenzo Montella il mancino svizzero piace e secondo calciomercato.com lo avrebbe sponsorizzato pure a Daniele Pradè. Del resto come è noto al tecnico campano i difensori bravi con i piedi e capaci di impostare non dispiacciono, anzi. Nel caso in cui nascesse una trattativa, la Fiorentina dovrebbe vedersela con Lipsia e Schalke: in Germania, infatti, Rodriguez è molto stimato. Non bisogna dimenticare comunque che ad ora in casa viola gli esterni bassi a sinistra non mancano di certo, considerando i vari Biraghi, Hancko, il rientrante Ranieri e il neo-acquisto Terzic.