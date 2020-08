Fiorentina su Torreira? Non sarà facile: il Toro è in vantaggio

Alla Fiorentina piace Lucas Torreira (la scheda di TuttiTalenti), il problema è che non è l’unica squadra a seguire l’ex Samp. Il neo-tecnico del Torino, Marco Giampaolo, ha detto oggi durante la sua conferenza stampa di presentazione: “Con il poco tempo a disposizione, sarebbe meglio avere giocatori con cui ho già lavorato“. Il centrocampista uruguaiano è uno di questi e non è un caso che i granata come regista vogliano lui o Biglia. Anche la Roma segue Torreira, ma al momento il club di Urbano Cairo è avanti a tutti, come scrive alfredopedulla.com.