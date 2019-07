La Fiorentina non è interessata solo a Pol Lirola (SCHEDA) per la difesa. Serve anche un centrale vista la partenza di Vitor Hugo. Come scrive Repubblica Firenze, Pezzella non si muoverà, a meno che non venga presentata una proposta da 20 milioni. I viola, oltre a Bonifazi (SCHEDA), seguono anche Tonelli (SCHEDA) del Napoli. I viola hanno offerto 5 milioni al Napoli ma c’è distanza perché il club azzurro chiede più di 7. Si continua a trattare.