Fiorentina su Politano, ma l’Inter vuole mettersi in pole per Chiesa

Uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina è Matteo Politano, ma l’Inter, secondo Gianluca Di Marzio, ha rifiutato l’offerta del club viola.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra vuole oliare i rapporti con la Fiorentina. Non è solo una questione diplomatica, in prospettiva c’è soprattutto il grande affare-Chiesa. Nei mesi scorsi la Juventus ha approfondito l’argomento sia con Federico che con papà Enrico: tant’è vero che si era profilato un accordo con la Fiorentina dei Della Valle. Ma dopo lo stop del nuovo proprietario, tutto riparte da zero per la prossima estate. E l’Inter vuole conquistare subito la pole. Così la partita a scacchi per il titolare della maglia azzurra si incrocia con i movimenti in atto per Politano. Il club nerazzurro valuta il suo esterno 35 milioni di euro, ma sinora da Firenze non sono arrivati segnali di disponibilità a spendere cifre così ingenti. Peraltro ai nerazzurri non interessa cercare un sostituto per il reparto offensivo, visto che la possibile conferma di Icardi porterà ad un suo utilizzo per evitare le sabbie mobili del mobbing.