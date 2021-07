Fiorentina su Messias? Non proprio. Ecco la verità sul brasiliano del Crotone

Per il momento i viola si sono limitati a chiedere soltanto informazioni al club calabrese e non adesso ma oltre un mese fa

Potrebbe essere un'estate lunga quella di Junior Messias. Per adesso, infatti, come riporta calciomercato.com, in casa Crotone riguardo al mancino brasiliano ci sono stati soltanto alcuni pour parler, con il Torino di sicuro, ma anche con la Fiorentina. In particolare, per quanto concerne i viola, il contatto ci sarebbe stato oltre un mese fa, ben prima dell'annuncio di Gennaro Gattuso come nuovo tecnico gigliato. Ad oggi non c'è una vera e propria trattativa in piedi ma il Crotone vuol cercare di definire quanto prima la situazione legata a Messias. Di sicuro, poi, c'è che a Vincenzo Italiano piace come profilo: vedremo allora gli eventuali sviluppi.