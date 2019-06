Fiorentina su Inglese, il Napoli vuole monetizzare per acquistare Manolas

“Lavorare sui profili in uscita è l’unico sistema per permettere al Napoli di raccogliere le risorse necessarie a rinforzare l’organico”. Come ribadito dallo stesso De Laurentiis, il Napoli ha la necessità di sistemare i calciatori in lista di sbarco e tra questi vi è Roberto Inglese sul cui futuro prova a fare chiarazza Tuttosport: “Giuntoli a Milano sta incontrando il mondo intero per provare a piazzare qualche calciatore in esubero, cominciando da quelli che hanno più mercato. Uno di questi è Roberto Inglese, 27 anni, 9 gol in 25 presenze con il Parma, dove il Napoli lo aveva parcheggiato. Su Inglese, attaccante centrale di grande affidabilità, ora si è catapultata la Fiorentina che vuole dare a Montella un bomber diverso da Muriel, non riscattato dal Siviglia. L’operazione porterebbe nelle casse del Napoli non meno di 20 milioni di euro, soldi da investire su Manolas”.