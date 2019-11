Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Brian Rodriguez dei Los Angeles Fc. Esterno offensivo abile anche come seconda punta, si è distinto nel recente Mondiale under 20 con la camiseta dell’Uruguay. Su di lui è alto l’interesse di numerosi club europei, Fiorentina e Roma hanno già avviato i contatti con l’entourage per anticipare la concorrenza.