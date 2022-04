Fiorentina, stallo su Agustin Alvarez. L’attaccante piace ad un club di Serie A

La Fiorentina ci riproverà in estate?

Nell'edizione odierna de La Nazione si parla brevemente di Agustin Alvarez. L'attaccante classe 2001 è stato cercato con insistenza dai Viola nella scorsa sessione di calciomercato e il suo nome non è del tutto tramontato. Anzi, specie se la Fiorentina non dovesse esercitare il diritto di riscatto su Piatek, la pista potrebbe nuovamente accendersi. Al momento, però, secondo quanto riportato dal quotidiano la trattativa tra la Fiorentina e il club uruguaiano è in fase di stallo. E, oltre a questo, sarebbe da registrare un timido interesse da parte del Milan, che anche in passato è rimasto alla finestra per il giocatore.