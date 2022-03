Fiorentina, si osserva un baby talento in Serie C: ecco di chi si tratta

La Fiorentina avrebbe messo nel mirino Sanogo, baby talento di Serie C che milita nel Vis Pesaro ed è seguito anche da altri tre club

La Fiorentina sarebbe sulle tracce del giovane Amhed Kader Sanogo, esterno offensivo, classe 2004, del Vis Pesaro. Come riporta alfredopedulla.com, il calciatore in questa stagione sta sorprendendo tutti con le sue qualità e i viola lo starebbero seguendo in vista della prossima sessione di mercato. Su di lui anche tre società di B: la Spal, Cittadella e Reggina.