Fiorentina si considera completa in attacco, ma non molla Piatek

La Nazione si concentra sui vari fronti del mercato della Fiorentina. Capitolo attaccante.F ermo restando che la Fiorentina si ritiene al completo nel reparto, resta da capire se andrà comunque in scena il tentativo giusto per arrivare a Piatek dell’Hertha Berlino (SCHEDA). La formula è conosciuta: prestito con diritto di riscatto (obbligatorio?) da 25 milioni. Alla questione sarebbe legato anche il futuro di Chiesa. Parte o non parte? La presenza a Firenze di Commisso sarà la chiave della questione con Milan e (in secondo piano) Juventus comunque pronte a trattare il cartellino di Federico.

