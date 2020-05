Fiorentina, senti qua. Ag. Torreira: “Vuole tornare a giocare in Italia”

Pablo Bentancur, agente del centrocampista dell’Arsenal Lucas Torreira (LA SCHEDA), ha parlato del suo assistito a Tuttomercatoweb.com. La Fiorentina in passato ha seguito il giocatore e il ds Daniele Pradè ha avuto il giocatore alla Sampdoria, chissà che non decida di provare a portarlo in viola:

Lucas aveva avuto un po’ di malumore per alcune divergenze tecniche, poi si è ripreso. Ed è arrivato l’infortunio, fortunatamente meno grave del previsto. Oggi è completamente recuperato, credo che sarà un uomo mercato. Dovrò parlare con l’Arsenal. Al giocatore piacerebbe molto tornare in Italia, ma bisogna riconoscere che l’Arsenal lo ha trattato benissimo e si è comportato alla grande.