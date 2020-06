Fiorentina, restyling a livello dirigenziale. Spunta l’ipotesi Petrachi come spalla di Pradè

Tuttosport in edicola oggi riporta uno scenario interessante. Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, potrebbe passare alla Fiorentina. Il club giallorosso non è pienamente soddisfatto del suo operato mentre i viola – secondo il quotidiano – starebbero valutando di apportare delle modifiche al reparto dirigenziale. Daniele Pradè è stato confermato come Ds, Joe Barone invece potrebbe occuparsi di altro. Proprio per questo Petrachi potrebbe essere la figura corretta da affiancare all’attuale responsabile del mercato.