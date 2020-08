Prosegue la caccia della Fiorentina ad (almeno) un rinforzo in mediana. E l’ultimo nome porta a Nizza, dove milita Danilo Barbosa da Simoes Filho, semplicemente Danilo, centrocampista classe ’96. Secondo tuttomercatoweb, sulle sue tracce ci sarebbe proprio la Fiorentina, ma anche il Napoli in caso di ulteriori uscite a centrocampo. Il contratto del giocatore brasiliano ex Braga scade nel 2021 e questo potrebbe agevolare un’eventuale trattativa.