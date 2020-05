Il difensore classe 2002 della Pro Sesto Giuseppe Amato grazie alle sue ottime prestazioni in Serie D, 18 presenze e un assist destreggiandosi su entrambe le fasce, ha attirato l’attenzione di due club di Serie A pronte a metterlo sotto contratto in ottica futura. Si tratta, come rivelano i colleghi de Il Giornale di Sassuolo e Fiorentina.