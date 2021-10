Fiorentina, non solo Jovic: piace anche un attaccante della Premier

Ai viola come sostituto di Vlahovic piace non solo Jovic del Real Madrid, ma anche un attaccante che a giugno è in scadenza con l'Arsenal

Redazione VN

Daniele Pradé è già al lavoro per individuare il sostituto di Dusan Vlahovic, giocatore che potrebbe partire già nella finestra di mercato invernale o a giugno. Come svelato da fichajes.net, sul taccuino della dirigenza gigliata oltre all'attaccante serbo del Real Madrid Luka Jovic, ci sarebbe anche Alexandre Lacazette (Scheda del giocatore). L'attaccante francese a giugno si libererà a parametro zero dall'Arsenal e potrebbe sbarcare a Firenze.