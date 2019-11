Fiorentina? No, Berge guarda altrove: “Liverpool? Sarebbe un sogno andarci, hanno tifosi unici”

Il centrocampista del Genk che piace molto al Napoli ma anche alla Fiorentina, Sander Berge (LA SCHEDA), ha parlato a TV2, strizzando l’occhio al Liverpool, altro club sulle sue tracce: “Giocare ad Anfield sarebbe un sogno per me, come per tutti i norvegesi. Parliamo di una delle migliori squadre del mondo e poi i tifosi sono unici. Sarebbe molto bello andare lì”.