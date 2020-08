Fiorentina, l’ultima idea è Javi Martinez. Sondaggio per il jolly del Bayern

Secondo il sito specializzato in calciomercato gianlucadimarzio.com, un obiettivo tangibile per la nuova Fiorentina di Giuseppe Iachini può essere il centrocampista spagnolo Javi Martinez, classe 1988 di proprietà del Bayern Monaco. Ieri sera, nel match stravinto dai bavaresi contro il Barcellona, l’ex Athletic Bilbao era in panchina. Negli ultimi anni spesso ha giocato anche come difensore centrale, specie sotto la gestione di Pep Guardiola, mentre in questa stagione non è stato impiegato molto (poco meno di 1000′) a causa di qualche problema fisico di troppo. Nel caso in cui la trattativa andasse avanti, potrebbe giocare un ruolo molto importante anche Franck Ribery, ex compagno di squadra di Martinez.