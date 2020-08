Chris Piatek (SCHEDA) è l’obiettivo numero uno per l’attacco della prossima stagione. Come scrive La Nazione, il polacco lascerà l’Hertha Berlino. La Fiorentina è in netto vantaggio su qualsiasi tipo di concorrenza e l’attaccante ha una voglia matta di tornare in Italia. Certo, ed è qui che la trattativa dovrà svilupparsi, se dovesse accettare la proposta viola vorrà farlo senza avere nuovi dubbi sul proprio futuro. In pratica Piatek accetterà il trasferimento a Firenze solo se – nell’immediato, o più avanti e quindi con un riscatto obbligatorio da parte della Fiorentina – avrà la garanzia di non ritrovarsi a dover fare la valigia e quindi scegliere di nuovo un’altra collocazione.

