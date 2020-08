Fiorentina in vantaggio per Torreira, ma c’è il nodo sulla formula di cessione

L’obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo è Lucas Torreira dell’Arsenal (SCHEDA). Come scrive La Nazione, la Fiorentina è in netto vantaggio sul Torino (che si è inserito sul giocatore solo in un secondo momento) e anche sulla Roma (Torreira è stato offerto ai giallorossi per definire l’operazione Diawara). Detto questo l’Arsenal punta a evitare la cessione del giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto (anche se obbligatorio). Gli inglesi, in altre parole, stanno chiedendo alla Fiorentina di mettere sul piatto una proposta d’acquisto a titolo definitivo per l’immediato e non in prospettiva. E davanti a questa situazione, ovviamente, il club viola chiede e prende tempo.

