Fiorentina: il riepilogo delle operazioni di mercato

I tifosi della Fiorentina dovranno avere ancora pazienza per i primi acquisti. Intanto vi riportiamo il riepilogo delle operazioni di mercato effettuate fin qui dal club viola:

ACQUISTI: Terracciano a zero dall’Empoli, Rasmussen a 7 milioni dall’Empoli, Zurkowski per 5 milioni dal Gornik Zabrze, Terzic per 1,5 milioni dalla Stella Rossa.

FINE PRESTITI: Dragowski dall’Empoli, Thereau dal Cagliari, Venuti dal Lecce.

CESSIONI: Lafont in prestito al Nantes, Norgaard a titolo definitivo al Brentford per 4 milioni, Zekhnini in prestito al Twente, Laurini a titolo definitivo al Parma per 0,9 milioni, Veretout in prestito con obbligo di riscatto alla Roma per 19 milioni.