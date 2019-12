Fiorentina-Iachini: contatti in giornata, sensazioni positive

Giuseppe Iachini e la Fiorentina, avanti a piccoli passi. In giornata previsto un contatto tra le parti, si cercherà l’intesa e le sensazioni sono positive. Iachini è la prima scelta per traghettare i viola e risollevare la squadra. Contatti in corso. Sullo sfondo le altre soluzioni, Prandelli e Di Biagio. Ma Iachini è sempre più in pole. E le prossime ore possono essere importanti. Lo scrive tuttomercatoweb.com.