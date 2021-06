Fiorentina, i dubbi sulla rosa. Tre innesti sicuri, tanti giocatori in forse

Rivoluzione o no, la Fiorentina dovrà cambiare molto in questa sessione di mercato. Tanti nomi in uscita, con chi sostituirli?

Redazione VN

Dal 4-2-3-1 di Gattuso al 4-3-3 di Italiano, in casa Fiorentina è tutto da rifare o quasi. L'approdo del tecnico di Karsruhe potrebbe essere una buona notizia per quelle pedine rimaste ai margini della rosa e che adesso possono tornare utili, e come scrive La Nazione, il (probabile) neo tecnico viola è in grado di valorizzare al massimo il materiale a disposizione.

L'intenzione di Commisso è comunque di regalare a Italiano una squadra competitiva, e molti saranno i cambiamenti da apportare alla rosa viola: probabile l'addio di Kouamé, la Fiorentina dovrà cercare un vice-Vlahovic. Dopo Nico Gonzalez, serve anche un altro esterno titolare visto l'addio probabile di Ribery, e anche Callejon è in forse. Non mancano i dubbi nemmeno a centrocampo, dove la scelta di una linea a tre dovrebbe portare all’arrivo di un vero playmaker. Pulgar non convince e ci sarà da far convivere una nutrita schiera di mezzali. Anche in difesa uno tra Pezzella e Milenkovic (o forse entrambi) è destinato a partire e si renderà necessario l’innesto di un nuovo centrale, mentre sulla destra Lirola spinge per il ritorno al Marsiglia.