Fiorentina, i colpi non sono rimasti in canna: spesi più di 50 milioni

Se ad agosto il colpo è rimasto in canna, a gennaio la Fiorentina si è rifatta investendo – scrive La Gazzetta dello Sport – oltre 50 milioni. Con l’accordo per Amrabat col Verona verrebbero superati i 70 milioni (nota di redazione: la Rosea utilizza una frase ipotetica, l’intesa con l’Hellas è stata raggiunta a notte fonda quando il giornale era già stato stampato). Dopo i quasi 20 milioni messi sul piatto per Cutrone, ieri Pradè e Barone hanno finalizzato quanto creato nei giorni precedenti. 11 milioni più molti bonus legati a presenze e obiettivi per Kouamé, 16 per Duncan e 7 per Igor.