Fiorentina e Roma sono sempre vigili su Armando Izzo (SCHEDA). Il difensore è giudicato ideale per la difesa a tre e dopo Bonaventura potrebbe rinsaldarsi l’asse già caldo con Raiola. Il problema è però rappresentato da Urbano Cairo: per venderlo il Torino chiede e parte da 25 milioni come valutazione. Tanti, troppi… a quel prezzo la trattativa non può neanche iniziare.

TUTTE LE NEWS SUL CALCIOMERCATO VIOLA