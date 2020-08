Tuttosport in edicola oggi fa il punto su Karol Linetty (LA SCHEDA), centrocampista in uscita dalla Sampdoria. Sul giocatore è forte anche l’interesse di Cagliari e Torino, dove ritroverebbe Marco Giampaolo avuto proprio a Genova. Secondo il quotidiano la Samp chiede dieci milioni più due di bonus per il suo cartellino. I granata sarebbero già arrivati a otto di parte fissa più altri due di bonus.