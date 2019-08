Altro giovane piazzato dalla Fiorentina, che sta piazzando anche i giocatori non più in età da settore giovanile. Il prossimo a lasciare la squadra viola sarà Pierluigi Pinto, prossimo a trasferirsi in Serie B dopo l’ottima stagione all’Arezzo in C. Secondo quanto raccolto da Violanews, il giocatore andrà alla Salernitana con la formula del prestito con diritto di riscatto, più un eventuale controriscatto a favore della Fiorentina.