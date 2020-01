Fiorentina-Cutrone: il nodo è la percentuale della futura rivendita

Non è novità che Patrick Cutrone sia l’obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco della Fiorentina. Come scrive La Nazione, su questa trattativa aleggia l’ombra della percentuale della futura rivendita. Giocatore e club viola sono praticamente d’accordo su tutto. Anche il Wolverhampton, ma che vorrebbe, appunto, tenere per sè una parte dei futuri ricavi nel caso i viola decidessero di cedere l’attaccante. Per questo ha rispedito Cutrone ad allenarsi, dopo che per alcuni giorni (e un paio di partite) era stato concesso al giocatore di stare a casa per l’imminente cessione.