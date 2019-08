Fiorentina, c’è l’interesse per un giocatore dell’Arsenal de Sarandì

Il sito argentino Pastadecampeon.com ha svelato che Leo Rodriguez, rappresentante di Lucas Necul, viaggerà in Italia la prossima settimana. Riprenderà i colloqui con l’Inter, e ci sarebbe un interesse della Fiorentina.

Lucas ha vinto i Giochi Panamericani segnando in finale contro l’Honduras, e questo exploit aprirebbe le porte del calcio europeo al ragazzo, proposto in Italia. L’Inter era interessata a gennaio, ma mancava il passaporto comunitario. Adesso le trattative possono riprendere, con la Fiorentina alla finestra. Il centrocampista classe 1999 ha comunque un altro anno di contratto, e ancora non c’è nulla di concreto, si legge. Solo un’apertura al possibile trasferimento.