Fiorentina ancora su Tonali: ecco quanto vale

Uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina nella scorsa estate è stato Sandro Tonali (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI), per il quale il club viola sarebbe stato disposto a spendere 30 milioni di euro. Il presidente Cellino, però, ha sempre risposto picche. Come scrive Repubblica, la Fiorentina è ancora in corsa sul centrocampista del Brescia, nonostante la concorrenza di Juventus, Milan e Napoli e tante big straniere. Se il giocatore, avversario della Fiorentina il 21 ottobre, continuerà a giocare su questi livelli, costerà più di 40 milioni.