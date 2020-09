Fiorentina ancora su De Paul, ma l’Udinese chiede più di 30 milioni

La Fiorentina continua ad essere una delle squadra interessate a Rodrigo De Paul. Come scrive La Nazione, l’Udinese non ha intenzione al momento di abbassa le pretese per cedere l’argentino. Per la famiglia Pozzo continua a valere 35 milioni di euro senza pensare a sconti particolari. Una cifra che non ha trovato terreno fertile in Italia, mentre all’estero ci sarebbero più possibilità. Ma il giocatore non sarebbe particolarmente soddisfatto delle eventuali destinazioni in Premier (Leeds) o in Russia (Zenit). Il Italia, oltre alla Fiorentine, seguono la vicenda anche il Napoli e in posizione più sfumata la Juventus che deve comunque risolvere il nodo attaccante centrale.

-> Clicca qui per restare aggiornato su tutto il mercato della Fiorentina