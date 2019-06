Fiorentina ancora interessata ad Elmas. Il macedone piace a mezza Serie A

Lazio, Milan e Fiorentina: è questa la lista delle squadre italiane interessate a Eljif Elmas (LA SCHEDA). Il centrocampista classe ’99 del Fenerbahce ha recentemente rifiutato un’offerta dell’Atletico Madrid e come scrive il Corriere dello Sport è stato recentemente accostato anche all’Inter. La Fiorentina lo segue da tempo, e la squadra turca ha bisogno di liquidità per sanare una situazione economica non del tutto florida. Nell’ultima stagione ha segnato 4 gol in 29 partite, mostrandosi come uno dei talenti migliori della Super Lig.