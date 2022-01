Fiorentina, altra cessione: il giovane Chiti passa Avellino

Il difensore classe 2001 si trasferisce in Serie C in prestito

Redazione VN

Tra le uscite di queste ultime ore di mercato da casa Fiorentina, c'è da segnalare anche quella di Lorenzo Chiti. Il difensore classe 2001, rimasto aggregato alla Primavera viola dopo l'infortunio al ginocchio dello scorso maggio, riparte dall'Avellino in Serie C. E' stato il ds degli irpini Di Somma a confermare ieri sera la chiusura dell'operazione con la formula del prestito. Chiti sarà dunque un altro "viola in prestito" che seguiremo settimanalmente con le nostra rubrica ad hoc.