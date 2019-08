Fiorentina, altra cessione: Beloko va in prestito in Belgio

Nicky Beloko giocherà per il KAA Gent in questa stagione. Arriva in Belgio in prestito per un anno con diritto di riscatto. Questo quanto riporta il sito ufficiale del club belga, che allega anche la dichiarazione del Ds Peter Verbeke:

Beloko è un giovane centrocampista dinamico con un grande potenziale e una grande mentalità. Unisce la capacità di corsa con una sana aggressività ed è bravo con la palla. È un ragazzo al quale dobbiamo dedicare il tempo necessario ma che può sorprendere tutti noi.