Fiorentina alla finestra per Cutrone: ecco la richiesta del Milan

Oltre che alle entrate, il Milan pensa anche alle uscite. Chi potrebbe lasciare il club rossonero è Cutrone. Come scrive Tuttosport, il centravanti non è ufficialmente in vendita, ma se una squadra dovesse mettere sul piatto 25 milioni, il Diavolo potrebbe cederlo. Torino, Sassuolo e Fiorentina restano alla finestra.