Fiorentina a caccia di un profilo alla Ibrahimovic. Cutrone ai saluti?

La Fiorentina sarebbe tra le squadre più interessate a Jorge Carrascal, 22 anni del River Plate (SCHEDA). La richiesta è di 20 milioni. In generale l’attacco viola potrebbe essere rivoluzionato in estate. Il futuro di Cutrone resta un’incognita. Con Vlahovic fresco di rinnovo, l’intenzione della società è quella di affiancargli un attaccante di spessore, un profilo alla Ibrahimovic, non più certo di restare al Milan, tanto che, ad appena tre mesi dal suo ritorno in Serie A, per Cutrone l’esperienza in viola potrebbe già essere al capolinea. Lo scrive il Corriere Fiorentino.