Fiorentina a caccia di un difensore: spunta Kumbulla del Verona

Spazio al campo con Fiorentina-Spal, ma anche al mercato sulle pagine de La Nazione. Per quanto riguarda il difensore, la risposta del Torino per Kevin Bonifazi (SCHEDA) arriverà domani. La risposta della Roma su Juan Jesus, invece, potrebbe arrivare già oggi e dovrebbe essere un no. Nelle ultime ore è spuntata una nuova pista e porta a Marash Kumbulla del Verona, classe 2000. Doppio passaporto (albanese e italiano), nasce come difensore centrale, ma può fare anche il mediano, in fase di copertura. Il prezzo? La valutazione supera i 10 milioni di euro, ma con una proposta di 12 milioni l’affare potrebbe prendere corpo anche in tempi brevi.