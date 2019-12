Fiorentina a caccia di esterni: non vanno dimenticati Suso e Berardi

Su Il Corriere dello Sport si parla dei rinforzi in attacco per la Fiorentina. Oltre al ruolo di centravanti, con Ribery infortunato, la dirigenza è orientata a prendere anche un uomo di fascia. È noto l’interesse per Politano, ma secondo il quotidiano non vanno esclusi ritorni su Suso (LA SCHEDA) o Berardi (LA SCHEDA). La Fiorentina li ha seguiti in estate, il primo potrebbe già lasciare il Milan mentre sul secondo c’è un timido interesse anche del Napoli.