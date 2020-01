A.A.A. cercasi punta: Fiorentina, quanti errori in estate…

Sì, è vero: col senno di poi è tutto più facile. Tuttavia, il ruolo del giornalista è anche quello di cercare di analizzare la situazione attuale e di individuare (o quantomeno provarci) possibili errori su cui intervenire onde evitare di ripeterli in un prossimo futuro. Dovrebbe essere questo il ruolo della critica, quella sana e costruttiva almeno. Perché in passato, se parliamo di attaccante, alla Fiorentina di errori evidenti ne sono stati fatti parecchi. Altrimenti, che bisogno ci sarebbe ancora oggi (dopo più di un anno almeno) di continuare a parlare della punta che non c’è? Già, la punta che non c’è, sembrerebbe il titolo di un cartone animato per bambini, ma è invece la triste realtà che sta vivendo la Fiorentina in questi ultimi tempi.

Errori che, si può senz’altro dire, partono da lontano. E quest’estate, in tal senso, si è fatto molto poco; o meglio, si è fatto, ma male. Un esempio? Ripetendo un nome ormai molto in auge, il brasiliano Pedro. Chiariamo subito un concetto: è ingiusto addossargli tutte le colpe. Non è certo colpa sua se la Fiorentina sta vivendo un brutto momento. La critica, infatti, non è rivolta al giocatore, ma a chi ha scelto questo profilo di giocatore rispetto ad altri attaccanti, magari più funzionali ed esperti del nostro campionato. Ad esempio, i vari Zaza (LA SCHEDA), Petagna (LA SCHEDA) e Cutrone (LA SCHEDA). I c.d. attaccanti di provincia, che, nonostante la loro giovane età, possono contare ormai molte presenze nella nostra massima serie. Sono nomi che si sarebbero potuti avvicinare anche in estate, ma, per un motivo o per un altro, si sono preferite altre strade, anche piuttosto esose e ora complicate da sistemare (cosa fare con Pedro?).

Tutti nomi, dunque, su cui si poteva lavorare con anticipo e che ora, invece, bisognerà raggiungere con una certa fretta nel mercato di gennaio. Con sullo sfondo peraltro una situazione di campionato che sta cominciando a diventare abbastanza scottante.

Insomma, bisognerà ancora una volta rimediare agli errori del mercato estivo. Ma non era che “chi ben comincia è già a metà dell’opera”?