Fiorentina, 15 milioni per un attaccante del Porto. I Dragoes rispondono picche

Il quotidiano portoghese A Bola riporta di una trattativa passata sotto segreto e non conclusa, almeno per il momento. Fiorentina e Lille hanno fatto un’offerta da 15 milioni per Tiquinho Soares del Porto, ma i lusitani, che hanno precedentemente detto di no anche a 20 milioni, hanno seccamente rifiutato. Il contratto della punta scade nel 2021, particolare che spinge molti club a farsi avanti. Ma il Porto non cede.