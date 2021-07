Ferrarini, nuovo prestito in cadetteria? Piace ad una retrocessa dalla A

Ferrarini, possibile trasferimento al Crotone. Dopo Venezia, un'altra esperienza ai vertici della Serie B?

Dopo la retrocessione in Serie B, il Crotone è in cerca di profili adatti al campionato cadetto. Come scrive Tuttosport, i pitagorici starebbero pensando al tesseramento dell'esperto Bruno Alves, svincolatosi dal Parma, e dello spezzino Acampora, ma anche ad un giovane viola. Secondo il quotidiano torinese infatti, ai calabresi piace Gabriele Ferrarini, attualmente in ritiro a Moena con la Fiorentina: dopo la promozione in A col Venezia, il terzino classe 2000 potrebbe essere il rinforzo giusto per la fascia destra rossoblu.