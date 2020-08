Gabriele Ferrarini al Venezia, ci siamo. Il terzino viola classe 2000, nell’ultima stagione in prestito alla Pistoiese, ripartirà dalla Serie B. La fumata bianca è vicina, come testimonia la storia Instagram pubblicata dallo stesso giocatore che lo immortala in viaggio verso la laguna. Per il giovane Ferrarini il salto di categoria è ad un passo.