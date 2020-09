Gianluca Di Marzio riporta del mercato in uscita della Roma. Il club giallorosso si muove per sfoltire la rosa a disposizione di Fonseca. Nella lista dei partenti c’è anche Fazio, prossimo a lasciare la Capitale. In prima linea per l’argentino c’è il Cagliari, più vicino a chiudere la trattativa. Anche la Fiorentina però, secondo il giornalista di SkySport, non molla la presa per il difensore.

