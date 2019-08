Fatta per Rodrigo all’Atletico Madrid: Correa più vicino al Milan?

Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, è fatta per il passaggio di Rodrigo dal Valencia all’Atletico Madrid. L’operazione – aggiungiamo noi – potrebbe interessare di rinterzo anche la Fiorentina: l’arrivo dell’attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo, potrebbe consentire ai Colchoneros di dare il via libera al passaggio di Correa al Milan. In questo caso sarebbe molto più semplice immaginare Suso lontano dalla maglia rossonera. Tutte ipotesi al momento, ma la Fiorentina osserva da spettatrice interessata il domino degli attaccanti. INTANTO AI VIOLA VIENE PROPOSTO DAMM