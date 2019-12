Osservatori della Fiorentina in Grecia. Come il portale ellenico SportTime, il club viola ha visionato attentamente il match tra Olympiacos e Paok Salonicco e in particolare i due talenti già nel giro della Nazionale maggiore greca Konstantinos Tsimikas e Dimitrios Giannoulis, terzini. Non c’è solo la Fiorentina: ad Atene erano presenti anche emissari di Nizza, Rennes, Galatasaray, Fenerbahce, Celtic e Werder Brema. Lo scrive La Nazione.