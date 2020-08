Fares, la Lazio è in vantaggio ma ieri la Fiorentina ha ribadito la sua volontà: la cifra del cartellino

Mohamed Fares (LA SCHEDA) è la prima scelta di Simone Inzaghi per la fascia sinistra della Lazio. Un profilo che intriga moltissimo, al punto che nelle ultime ore ci sono stati contatti diretti tra i due club. E una telefonata di Lotito a Mattioli, la Lazio vuole avere la precedenza anche in virtù degli ottimi rapporti con la Spal sanciti dal trasferimento di Lazzari. La Lazio sta definendo i dettagli per Mayoral e punta Fares con fiducia. La Fiorentina resta in corsa, l’incontro di ieri ha ribadito la volontà di chiudere, ma l’irruzione della Lazio potrebbe fare la differenza. Operazione da 7-8 milioni più bonus. Lo scrive Alfredopedulla.com.

