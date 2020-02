Ex viola: Vecino via dall’Inter? A gennaio c’è mancato poco, la prossima estate…

L’ex viola Matias Vecino per poco non ha lasciato l’Inter durante lo scorso mese di gennaio. Il mediano uruguaiano, infatti, aveva ricevuto offerte dalla Premier (Everton in particolare) e dal Napoli di Ringhio Gattuso, ma alla fine è rimasto all’ombra del Duomo anche perché il club nerazzurro non è riuscito a trovare l’intesa sulla formula del trasferimento. Probabile che a fine stagione il discorso possa riaprirsi, con Vecino disposto anche ad andare a giocare in altri campionati. Lo riporta calciomercato.com.