Ex viola: Simeone in uscita dal Cagliari. Sul Cholito ci sono Zenit e Marsiglia

Il centravanti argentino è orientato a rifiutare la destinazione russa

L'ex attaccante della Fiorentina Giovanni Simeonequest'estate era stato chiaro: vuole salutare il Cagliari e tentare una nuova esperienza, magari più ambiziosa. Ed intorno alla punta argentina qualcosa inizia a muoversi. Uno dei primi club a chiedere informazioni sul Cholito è stato l'onnipresente Olympique Marsiglia, in cerca di un attaccante che possa sostituire Dario Benedetto. Adesso, secondo Sky Sport, sarebbe stato lo Zenit San Pietroburgo a muoversi ufficialmente: in questo caso però è lo stesso Simeone a puntare i piedi. La Russia non sarebbe tra le sue priorità, visto che preferisce Liga o Premier come campionati.