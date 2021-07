Ex viola, Pellegrini vuole nel suo Betis una leggenda mondiale

Pellegrini, allenatore del Real Betis, vuole un pò di anzianità in rosa, dunque l'idea è quella di portare Franck Ribery in biancoverde.

Il tecnico cileno Pellegrini , allenatore del Real Betis in Spagna , ha chiesto alla dirigenza biancoverde l'arrivo di un calciatore d'elite per la nuova stagione. Quel calciatore è Franck Ribery , che è stato, nelle ultime deludenti stagioni viola, uno dei migliori, oltre ad uno dei più forti esterni d'attacco dell'ultimo decennio. Il calciatore francese, come detto anche prima del suo addio da Firenze, ha ancora voglia di giocare e sarebbe interessato ad andare a giocare nella Liga spagnola .

La strategia del Betis, squadra molto giovane che ha bisogno di anzianità in rosa per crescere in Europa, è quella di cercare di abbassare le pretese del calciatore per lo stipendio e soprattutto prima liberarsi di alcuni giocatori "di troppo".