Ex viola, Neto pronto a vestirsi di blaugrana: farà il secondo al Barcellona

Dopo diverse voci, pare proprio che il passaggio dell’ex Fiorentina Norberto Neto al Barcellona sia in dirittura di arrivo. I blaugrana, infatti, stanno per ufficializzare, secondo El Mundo Deportivo, uno scambio alla pari con il Valencia tra l’estremo difensore brasiliano e Jasper Cillessen. Entrambi verranno valutati 30 milioni: in casa catalana per Neto il ruolo sarà quello di secondo portiere, alle spalle di ter Stegen.