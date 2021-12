Ex viola, Muriel vuol cambiare ed è sul mercato. Ecco quanto chiede l’Atalanta

Il colombiano reclama spazio e il possibile arrivo a Bergamo di Boga complica le cose

L'esclusione dalla Champions, la concorrenza con Zapata, il possibile arrivo di Boga: l'ex centravanti viola Luis Muriel e l'Atalanta potrebbero separarsi a gennaio. Secondo il Corriere di Bergamo, infatti, l'attaccante colombiano vuol cambiare aria per andare a giocare con maggiore continuità e cerca una nuova sfida. Dal canto suo, il tecnico orobico Gian Piero Gasperini avrebbe già dato il suo benestare alla cessione per consolarsi con un elemento più funzionale al suo modulo, ossia il franco-ivoriano del Sassuolo. L'Atalanta per il cartellino di Muriel chiede 20 milioni.